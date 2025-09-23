Скидки
Агент Батракова объяснил, почему игрок отказался от предложения из Саудовской Аравии

Агент Батракова объяснил, почему игрок отказался от предложения из Саудовской Аравии
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, объяснил, почему его клиент отказался от предложения из Саудовской Аравии.

— Мы знаем, что было предложение этим летом, и серьёзное, от Саудовской Аравии, на какие-то там нереальные деньги и так далее. Как он не соблазнился?
— Наверное, для всех болельщиков и журналистов видно же, что он не по годам серьёзный парень, он очень правильно видит развитие своей карьеры. И тоже надо понимать, что это на самом деле его позиция, что он считает, что он своему родному клубу, который дал ему образование, должен отдать свой талант, свою игру, находясь на футбольном поле. И у него не было самоцели, и даже сейчас показывает, что был интерес там из Саудовской Аравии на довольно интересные в финансовом плане средства, он чётко сказал, что этот сезон он будет находиться в родном клубе и постарается максимально принести ему пользу, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

