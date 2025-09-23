Дмитрий Губерниев: «Золотого мяча» заслуживает Батраков

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о победе нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч» — 2025. Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

«Какая разница, кто выиграл «Золотой мяч»? Дембеле — хороший футболист, мы за него рады. Выиграл бы другой — порадовались бы за другого. Вообще, «Золотого мяча» заслуживает Батраков, я считаю. Но пока он ещё не номинирован. Думаю, что у него всё впереди», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.