Агент Георгия Джикии рассказал, как россиянин чувствует себя в турецком «Антальяспоре»

Представитель защитник Георгия Джикии Владимир Кузьмичёв рассказал, как россиянин чувствует себя в турецком «Антальяспоре». Джикия стал игроком «Антальяспора» минувшим летом. Ранее Георгий выступал за «Спартак» и «Химки».

— С первой игры все матчи в основе, и Георгий комфортно себя чувствует, что он приносит пользу.

— Быстро он адаптировался?

— Я думаю, даже нет смысла говорить о какой-то адаптации. То есть он пришёл, его настолько хорошо и тепло приняли, что он почувствовал, что он нужен этой команде, он нужен тренеру, и всё было хорошо. Если помните, немножко был момент, там, который начал нервировать по заявке. Нам руководство с первого дня говорило — не волнуйтесь, вопрос просто времени, просто там сроки сдвинулись. Конечно, ситуация такая немножко напрягала. Но всё остальное окей, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».