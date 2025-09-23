Далер Кузяев до пятницы подпишет контракт с «Ахматом»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Ахмата» Далер Кузяев подпишет контракт с «Ахматом» в ближайшие три дня. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок был близок к переходу в ЦСКА, но московский клуб остался не удовлетворён медицинскими тестами полузащитника. Ранее о том, что Кузяев вскоре станет игроком «Ахмата», сообщал Sport24.

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.