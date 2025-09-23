Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Футбол Новости

Агент Алексея Батракова оценил шансы полузащитника покинуть «Локомотив» следующим летом

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил шансы игрока покинуть московский клуб следующим летом.

— Как ты думаешь, летом за ним придут?
— Дело в том, что говорить о том, что за ним пришли, наверное, тоже неверно. Потому что даже от тех же саудитов официального оффера в клуб не было. То есть это всё посредники. Говорить так, что пришёл оффер и «Локомотив» серьёзно раздумывает или сразу отверг… Вот не было. То, что за Алексеем смотрят, тоже, наверное, очевидный факт. Если на лето, то тогда, конечно, да. Потому что, во-первых, это будет два полноценных сезона, когда он в рамках Премьер-Лиги покажет стабильный высокий уровень. И второе, всё-таки начнёт действовать опция, которой европейские клубы могут воспользоваться, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

Агент Батракова объяснил, почему игрок отказался от предложения из Саудовской Аравии
