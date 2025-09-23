Агент Алексея Батракова оценил шансы полузащитника покинуть «Локомотив» следующим летом

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил шансы игрока покинуть московский клуб следующим летом.

— Как ты думаешь, летом за ним придут?

— Дело в том, что говорить о том, что за ним пришли, наверное, тоже неверно. Потому что даже от тех же саудитов официального оффера в клуб не было. То есть это всё посредники. Говорить так, что пришёл оффер и «Локомотив» серьёзно раздумывает или сразу отверг… Вот не было. То, что за Алексеем смотрят, тоже, наверное, очевидный факт. Если на лето, то тогда, конечно, да. Потому что, во-первых, это будет два полноценных сезона, когда он в рамках Премьер-Лиги покажет стабильный высокий уровень. И второе, всё-таки начнёт действовать опция, которой европейские клубы могут воспользоваться, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».