«Может, это и поможет». Дмитрий Аленичев — о дисквалификации Деяна Станковича

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на длительную дисквалификацию главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был отстранён на один месяц за оскорбления в адрес судьи матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» Егора Егорова.

— Как повлияет на «Спартак» дисквалификация Станковича?

— Как футболисты будут пять матчей работать без главного тренера? Посмотрим. Надеюсь, что, может быть, это и поможет команде. А Деян пускай посмотрит со стороны, — приводит слова Аленичева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).