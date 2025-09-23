Губерниев: Сафонов не побоялся конкуренции с Доннаруммой

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, который в прошлом сезоне конкурировал с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой. Накануне Доннарумму признали лучшим голкипером 2025 года.

«Это лишний раз говорит о том, какой молодец Сафонов — он не побоялся конкуренции с одним из лучших вратарей мира. То, что Доннарумма таковым является, — факт. Споры всегда будут, это всё субъективные награды. Но то, что Доннарумма достойный, хороший и даже отличный вратарь, — это факт. Поэтому порадуемся за него», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.