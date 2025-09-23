Барбоза: Доннарумма стал лучшим вратарём года только потому, что выиграл ЛЧ с «ПСЖ»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о завоевании голкипером «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой трофея имени Льва Яшина — 2025.

«Доннарумма стал лучшим вратарём года только потому, что он вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Хотя в Лиге 1 он не показывал лучшую игру, он совершал ошибки. Но главное — результат. Надо констатировать, что сейчас появляется новое поколение игроков, и это хорошо. Ближайшие годы будет ещё интереснее, потому что конкуренция будет ещё сильнее», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В прошлом сезоне Доннарумма выступал за «ПСЖ», вместе с парижанами он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, вратарь в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.