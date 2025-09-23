«Не хватило изобретательности». Прусов прокомментировал победу «Марселя» над «ПСЖ»

Комментатор Оkkо Влад Прусов высказался по итогам матча чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ». Провансальцы обыграли парижан со счётом 1:0.

«Найдена формула, как противостоять «ПСЖ»: травмировать основную тройку атаки и заморить перелётами. «Пари Сен-Жермен» не хватило изобретательности и игрового тонуса, чтобы смять этот «Марсель».

Энрике попытался нахимичить, поставив Хакими правым нападающим, однако и это не помогло. Стоит похвалить «Марсель» и Де Дзерби, который показал феноменальный прессинг – благодаря ему родилось множество моментов. Плюс команда показала отличную дисциплину, чего ей так часто не хватает.

И представляете: в Лиге 1 «Марсель» одержал первую победу в Ле Классик на «Велодроме» с 2011 года», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».