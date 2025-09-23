Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Не хватило изобретательности». Прусов прокомментировал победу «Марселя» над «ПСЖ»

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Оkkо Влад Прусов высказался по итогам матча чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ». Провансальцы обыграли парижан со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Агер – 5'    

«Найдена формула, как противостоять «ПСЖ»: травмировать основную тройку атаки и заморить перелётами. «Пари Сен-Жермен» не хватило изобретательности и игрового тонуса, чтобы смять этот «Марсель».

Энрике попытался нахимичить, поставив Хакими правым нападающим, однако и это не помогло. Стоит похвалить «Марсель» и Де Дзерби, который показал феноменальный прессинг – благодаря ему родилось множество моментов. Плюс команда показала отличную дисциплину, чего ей так часто не хватает.

И представляете: в Лиге 1 «Марсель» одержал первую победу в Ле Классик на «Велодроме» с 2011 года», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Комментарии
