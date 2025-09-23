Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
«Искусственное не есть хорошее». Гендиректор «Ахмата» об ужесточении лимита на легионеров

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Я уже высказывал своё мнение: всё искусственное не есть хорошее. Это заблуждение, что, если мы уменьшим количество легионеров, у нас появятся в большом количестве российские футболисты [высокого уровня]. Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться», — приводит слова Айдамирова «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге действует лимит, запрещающий одновременное использование на поле более восьми иностранцев. Максимально разрешённое число легионеров в заявке составляет 13. Под запрет не попадают футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также иностранцы, имеющие право выступать за сборную России.

