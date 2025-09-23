Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Батракова заявил, что игрок «Локомотива» хочет перейти сразу в европейский топ-клуб

Агент Батракова заявил, что игрок «Локомотива» хочет перейти сразу в европейский топ-клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв рассказал, что хавбек железнодорожников хочет перейти сразу в европейский топ-клуб. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

— Мы в целом и с Алексеем разговаривали, и такое у нас сложилось, скажем так, понимание, как дальше двигаться. Не хочется делать промежуточный шаг европейский. Всё-таки два сезона — это довольно полная картина, по которой можно проанализировать игрока. И мы надеемся, что будет предложение прямо сразу от большого клуба.

— То есть Батраков хочет условно по маршруту Сафонова, без промежуточных ступеней, а прямо в топ-лигу, в топ-клуб?
— Ну, надеемся на это, да, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

