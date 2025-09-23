Скидки
Рафаэл Леау объяснил, почему выбрал «Милан», а не «Интер»

Аудио-версия:
Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау объяснил, почему выбрал «россонери», а не «Интер». Ранее форвард заявил, что мог перейти в стан в «нерадзурри» из «Лилля».

«С самого детства ты смотришь на Роналдиньо, Роналдо, Кака, Зеедорфа — те игроки, о которых ты слышал или видел, были легендами. А потом понимаешь, что у клуба семь побед в Лиге чемпионов, только мадридский «Реал» имеет больше. Между «Миланом» и «Интером» я выбираю «Милан» сто раз», — приводит слова Леау Milan News.

26-летний португалец стал игроком «Милана» в 2019 году. В минувшем сезоне вингер принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

