Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Чернова объяснил уход защитника из «Спартака» в «Крылья Советов»

Агент Чернова объяснил уход защитника из «Спартака» в «Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Никиты Чернова, объяснил переход игрока из «Спартака» в «Крылья Советов».

«Самое главное, если честно, что касается Никиты, для него было важно играть и прийти в команду, где на него рассчитывают как на игрока. Потому что мы прекрасно знаем, что это игрок даже в своё время, когда постоянно играл, вызывался в национальную сборную. Тогда это, скажем так, можно было считать авансом, но, уже когда он состоялся как футболист, он тоже получал приглашение в национальную сборную. И поэтому очень важно было перейти в тот клуб, где на него всерьёз рассчитывают, и он сможет восстановить кондиции, приносить пользу команде и показать, что где-то недооценили его в тренерском штабе «Спартака», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

Материалы по теме
Сборная 9-го тура РПЛ. Доминация «Зенита» и оживший бомбардир «Спартака»
Сборная 9-го тура РПЛ. Доминация «Зенита» и оживший бомбардир «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android