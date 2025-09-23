Агент Чернова объяснил уход защитника из «Спартака» в «Крылья Советов»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Никиты Чернова, объяснил переход игрока из «Спартака» в «Крылья Советов».

«Самое главное, если честно, что касается Никиты, для него было важно играть и прийти в команду, где на него рассчитывают как на игрока. Потому что мы прекрасно знаем, что это игрок даже в своё время, когда постоянно играл, вызывался в национальную сборную. Тогда это, скажем так, можно было считать авансом, но, уже когда он состоялся как футболист, он тоже получал приглашение в национальную сборную. И поэтому очень важно было перейти в тот клуб, где на него всерьёз рассчитывают, и он сможет восстановить кондиции, приносить пользу команде и показать, что где-то недооценили его в тренерском штабе «Спартака», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».