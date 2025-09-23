«Спартак» стал лучшим клубом 9-го тура РПЛ по ожидаемым голам и ударам в створ

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по 9-му туру Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Объявлены лучшие команды тура в разных статистических компонентах.

Так, московский «Спартак» стал лучшим клубом минувшего тура сразу по нескольким показателям. Красно-белые лидируют по xG (ожидаемые голы — 3,04), ударам в створ (11), скорости точных передач (16,8 км/ч) и успешным действиям в штрафной площади соперника (29).

Напомним, московский клуб в рамках 9-го тура встретился с «Крыльями Советов». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака» со счётом 2:1. Дубль в составе красно-белых оформил Манфред Угальде.