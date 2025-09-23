Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» стал лучшим клубом 9-го тура РПЛ по ожидаемым голам и ударам в створ

«Спартак» стал лучшим клубом 9-го тура РПЛ по ожидаемым голам и ударам в створ
Комментарии

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по 9-му туру Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Объявлены лучшие команды тура в разных статистических компонентах.

Так, московский «Спартак» стал лучшим клубом минувшего тура сразу по нескольким показателям. Красно-белые лидируют по xG (ожидаемые голы — 3,04), ударам в створ (11), скорости точных передач (16,8 км/ч) и успешным действиям в штрафной площади соперника (29).

Напомним, московский клуб в рамках 9-го тура встретился с «Крыльями Советов». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака» со счётом 2:1. Дубль в составе красно-белых оформил Манфред Угальде.

Материалы по теме
Сборная 9-го тура РПЛ. Доминация «Зенита» и оживший бомбардир «Спартака»
Сборная 9-го тура РПЛ. Доминация «Зенита» и оживший бомбардир «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android