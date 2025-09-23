Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Пауло Барбоза объяснил победу Усмана Дембеле в борьбе за «Золотой мяч»

Аудио-версия:
Футбольный агент Пауло Барбоза объяснил победу вингера «ПСЖ» и сборной Франции Усмана Дембеле в борьбе за «Золотой мяч».

«Награды в футболе очень субъективны, тут редко выбирают единогласно — любовь к отдельным игрокам, клубам. Но было понятно одно — обладателем «Золотого мяча» должен стать игрок «ПСЖ». Они выиграли Лигу чемпионов, многие игроки выступали в своих сборных, у которых был успешный результат, к тому же и чемпионат страны выиграли. Не все игроки подходили под такие критерии, поэтому на первый план вышел Усман Дембеле. Тот же Витинья занял третье место. Рафинья тоже интересный игрок, мог выиграть «Золотой мяч», но «Барселона» не была так успешна в том сезоне, как «ПСЖ», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

