Представитель Баринова опроверг информацию о предложении «Локомотива» продлить контракт

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв опроверг информацию о предложении московского клуба продлить контракт с его клиентом. Ранее о том, что «Локомотив» предложил Баринову подписать новое соглашение, сообщал инсайдер Иван Карпов. Действующий контракт Дмитрия с железнодорожниками рассчитан до лета 2026-го.

«Встреча с руководством «Локомотива» действительно была. Но никакого предложения нам озвучено не было. Павлу Банатину тоже никто не звонил и ничего не предлагал. Так что думать мы никуда не уходили», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.