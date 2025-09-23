«Ахмат» — лучший клуб 9-го тура РПЛ по трём статистическим показателям

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по 9-му туру Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Объявлены лучшие команды тура в разных статистических компонентах.

Так, грозненский «Ахмат» стал лучшим клубом минувшего тура сразу по трём показателям. У команды Станислава Черчесова больше всех отборов (26) и удачных единоборств (123). При этом «Ахмат» лидирует по количеству успешных обводок (33).

Напомним, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» одержал выездную победу в матче с «Пари НН». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненцев. Победный гол был забит на последних минутах.