Посол Аргентины в РФ выбрал между Лионелем Месси и Диего Марадоной

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил, что котирует нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси выше, чем одного из лучших футболистов прошлого века Диего Марадону, который выступал за «Барселону» и «Наполи».

«Я жил во время карьеры Диего Марадоны и видел, как он играл. Но выбор сделаю в пользу Лео Месси, потому что он был Марадоной каждые три дня. К сожалению, карьера Диего была довольно короткой. В то же время Месси играет на одном и том же уровне 20 лет — немногие способны выдавать такой перформанс на регулярной основе на протяжении 20 лет», — приводит слова Виейра «РИА Новости Спорт».

В 1986 году сборная Аргентины с Диего Марадоной выиграла чемпионат мира по футболу. Из жизнь легендарный футболист ушёл в ноябре 2020-го. Месси принесли широкую известность выступления за «Барселону». Будучи игроком сине-гранатовых, нападающий выиграл множество трофеев и индивидуальных наград. В 2022 году Лионель помог Аргентине стать чемпионами мира.