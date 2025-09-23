Представитель Азмуна: Сердар очень хочет сыграть со сборной России

Агент Мехди Хагитали, представляющий интересы нападающего «Шабаб Аль-Ахли» и сборной Ирана Сердара Азмуна, высказался о предстоящем матче национальной команды с Россией, который состоится 10 октября в Волгограде.

«На Азмуна рассчитывают в сборной Ирана. Три дня назад он забил очередной мяч за клуб и находится в отличной форме. Общался с ним, и он очень хочет сыграть со сборной России в Волгограде. Ждём окончательного списка сборной Ирана, в который, я уверен, он, как лидер команды, попадёт», — приводит слова Хагитали Sport24.

В течение карьеры в России иранский нападающий играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Больше всего матчей Азмун провёл в составе сине-бело-голубых — 104. В этих встречах футболист отметился 62 голами и 23 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет € 8 млн.