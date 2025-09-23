Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: Кубок лиги всегда будет занимать особое место в моём сердце

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о значении Кубка лиги, а также высказался о предстоящем матче 1/16 финала турнира с «Саутгемптоном», который состоится сегодня, 23 сентября.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
«Кубок лиги всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я уверен, что болельщики чувствуют то же самое, учитывая успехи, которых мы достигли в этом турнире на протяжении многих лет. На личном уровне я никогда не забуду те чувства, которые мы испытали на стадионе «Уэмбли», когда победили «Челси» в 2022 и 2024 годах. Эти дни остаются одними из лучших в моей жизни.

Конечно, мы были разочарованы поражением от «Ньюкасл Юнайтед» в финале прошлого сезона. Это было не очень приятно, но мы все с нетерпением ждём сегодняшнего матча, в котором примем один из моих бывших клубов — «Саутгемптон», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

