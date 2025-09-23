Мостовой: при Месси и Роналду никто не имел шансов выиграть «ЗМ», теперь они у всех равны

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос о победе нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч» — 2025. Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья.

«В этот раз был очень сложный выбор, но теперь шансы у всех равны. Раньше были Месси и Роналду, поэтому 15 лет ни у кого не было шансов выиграть «Золотой мяч». А сколько было выдающихся футболистов! Так что сейчас сложнее. Мне назвали десятку, а я не знаю, кого из них выбрать. Я думал, будет так — Салах, Дембеле, Рафинья. Тот же Ямаль заслуживает, но кто-то уже 15 лет играет на таком уровне. Думаю, в случае Дембеле был перевес в сторону Лиги чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.