«Должно произойти какое-то чудо». Аленичев — о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы красно-белых на победу в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. По словам Аленичева, должно случиться чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом.

— Рано ли хоронить шансы на чемпионство?

— Должно произойти какое-то чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но я верю, что борьбу «Спартак» навяжет, — приводит слова Аленичева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).