Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Должно произойти какое-то чудо». Аленичев — о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ

«Должно произойти какое-то чудо». Аленичев — о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы красно-белых на победу в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. По словам Аленичева, должно случиться чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом.

— Рано ли хоронить шансы на чемпионство?
— Должно произойти какое-то чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но я верю, что борьбу «Спартак» навяжет, — приводит слова Аленичева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

Материалы по теме
«Может, это и поможет». Дмитрий Аленичев — о дисквалификации Деяна Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android