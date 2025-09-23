«Как в фильме «Такси». Игрок «Крыльев» Фернандо — о поездке команды на матч со «Спартаком»
Поделиться
Футболист самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о поездке на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Красно-белые не предоставили вовремя автобус сопернику, поэтому «Крылья» добирались на стадион на такси. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
— Что можешь рассказать о поездке на такси на матч?
— Это ситуация, которая произошла. Что ещё могу сказать? Я не думаю, что это как-то повлияло. Думаю, мы ехали как в фильме «Такси». Я первый раз ехал так на матч. Но нет ничего необычного. Так бывает, — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
15:49
-
15:45
-
15:43
-
15:39
-
15:31
-
15:28
-
15:22
-
15:18
-
15:09
-
14:52
-
14:51
-
14:35
-
14:26
-
14:21
-
14:16
-
14:04
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:20
-
13:19
-
13:15
-
13:13
-
13:05
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:28