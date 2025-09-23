Скидки
Главная Футбол Новости

«Как в фильме «Такси». Игрок «Крыльев» Фернандо — о поездке команды на матч со «Спартаком»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о поездке на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Красно-белые не предоставили вовремя автобус сопернику, поэтому «Крылья» добирались на стадион на такси. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

— Что можешь рассказать о поездке на такси на матч?
— Это ситуация, которая произошла. Что ещё могу сказать? Я не думаю, что это как-то повлияло. Думаю, мы ехали как в фильме «Такси». Я первый раз ехал так на матч. Но нет ничего необычного. Так бывает, — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

