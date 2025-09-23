«Как в фильме «Такси». Игрок «Крыльев» Фернандо — о поездке команды на матч со «Спартаком»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о поездке на матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Красно-белые не предоставили вовремя автобус сопернику, поэтому «Крылья» добирались на стадион на такси. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

— Что можешь рассказать о поездке на такси на матч?

— Это ситуация, которая произошла. Что ещё могу сказать? Я не думаю, что это как-то повлияло. Думаю, мы ехали как в фильме «Такси». Я первый раз ехал так на матч. Но нет ничего необычного. Так бывает, — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.