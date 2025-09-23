Агент Дмитрия Баринова раскрыл, как «Локомотив» помешал капитану покинуть клуб летом

Представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв рассказал, как руководство клуба помешало капитану покинуть команду минувшим летом.

«Почему вообще, в принципе, стали рассматривать вариант с переходом в другой клуб, только исходя из того, что «Локомотив» не планировал на тот момент с ним продлевать соглашение. Конечно, такая позиция любого профессионального игрока не будет устраивать. Он всё-таки должен думать о завтрашнем дне.

Поэтому в этот раз в трансферное окно появилось предложение вначале от греков, которое «Локомотив» отклонил, сославшись якобы на то, что они не получили официальный оффер. Хотя мы понимаем, что тут сложность именно взаимоотношений денежных между греками и Россией. И мы сразу сказали, что это будет самовыкуп и футболист готов заплатить ту сумму, о которой идёт речь. € 2 млн. Дима заплатит, делает самовыкуп и спокойно переходит. На что получили отказ. И после этого появился российский клуб, который проявил заинтересованность. И сумма уже увеличилась до € 3 млн.

Причём даже ещё последние сутки оставались, мы обсуждали именно переход. Мы каждый день общались, обговаривали сумму, нюансы. То есть и в последний момент в последний день, когда было открыто трансферное окно, «Локомотив» сказал «нет». Якобы что они всё-таки решили продлить с Димой отношения. Я перед вами, на сегодняшний день всё в той же ситуации находится», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».