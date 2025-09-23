«Нахрен нужен такой нападающий?!» Быстров — о Соболеве в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0). Соболев появился на поле на 78-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

«Он не зацепился ни за один мяч. Когда нападающий, имея фору в пять метров от центрального защитника, не может от него убежать… Да нахрен тебе нужен такой нападающий?! Бежит, как-будто четыре гири к нему привязали.

Я, честно говоря, не знаю ни одного нападающего, который не смог бы убежать от центрального защитника. Думаю, я даже спиной смогу сейчас обогнать Соболева, честно», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».