«Нахрен нужен такой нападающий?!» Быстров — о Соболеве в матче «Краснодар» — «Зенит»
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0). Соболев появился на поле на 78-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Он не зацепился ни за один мяч. Когда нападающий, имея фору в пять метров от центрального защитника, не может от него убежать… Да нахрен тебе нужен такой нападающий?! Бежит, как-будто четыре гири к нему привязали.
Я, честно говоря, не знаю ни одного нападающего, который не смог бы убежать от центрального защитника. Думаю, я даже спиной смогу сейчас обогнать Соболева, честно», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
