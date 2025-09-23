Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нахрен нужен такой нападающий?!» Быстров — о Соболеве в матче «Краснодар» — «Зенит»

«Нахрен нужен такой нападающий?!» Быстров — о Соболеве в матче «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал игру нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0). Соболев появился на поле на 78-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Он не зацепился ни за один мяч. Когда нападающий, имея фору в пять метров от центрального защитника, не может от него убежать… Да нахрен тебе нужен такой нападающий?! Бежит, как-будто четыре гири к нему привязали.

Я, честно говоря, не знаю ни одного нападающего, который не смог бы убежать от центрального защитника. Думаю, я даже спиной смогу сейчас обогнать Соболева, честно», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов разобрал решения Карасёва в матче «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android