Футбол Новости

Защитник «Барселоны» Бальде вернулся к тренировкам в общей группе

Защитник «Барселоны» Бальде вернулся к тренировкам в общей группе


Защитник «Барселоны» Алекс Бальде возобновил тренировочные занятия в общей группе команды после перенесённой травмы. Об этом сообщает Sport.es.

Футболист получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги во время одного из занятий 3 сентября. С учётом мышечных проблем, которые возникали у игрока ранее, тренерский штаб решил проявить осторожность и позволить Бальде восстановиться без попыток ускорить процесс. Отмечается, что Алекс точно не сыграет с «Овьедо» 25 сентября, его участие в матче с «Реалом Сосьедад» 28 сентября также под вопросом. Вероятно, защитник сможет вернуться в игру к 1 октября — в этот день каталонцы сыграют в Лиге чемпионов с «ПСЖ».

