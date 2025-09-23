Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ван Дейк: три победы за шесть дней говорят о качестве и характере «Ливерпуля»

Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем матче 1/16 финала Кубка лиги с «Саутгемптоном», который состоится сегодня, 23 сентября.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
«Мы подходим к этой игре с большой уверенностью, завершив действительно хорошую неделю тяжёлой победой над «Эвертоном» в дерби Мерсисайда в субботу. Три победы за шесть дней, все над соперниками, которые, как мы знали, будут чрезвычайно конкурентоспособными и очень хорошо организованными в обороне, говорят о качестве и характере этой команды. Нам пришлось приложить все силы, порой даже страдать, но я верю, что тяжёлая работа, которую мы ежедневно вкладываем в тренировки, действительно отражается на наших выступлениях в этом сезоне», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

