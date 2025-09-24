Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПАОК — «Маккаби» Тель-Авив: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся ПАОК (Греция) и «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль). Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

