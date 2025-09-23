Агент назвал худший трансфер в РПЛ за летнее трансферное окно

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы ряда именитых футболистов из Мир Российской Премьер-Лиги, назвал худший трансфер в чемпионате России по итогам летнего трансферного окна. Он выделил переход Кристиана Рамиреса в московский «Локомотив», упомянув неудачную игру футболиста.

«Например, приобретение Рамиреса, это трансфер номер один в категории худших. За всё окно у всех клубов. Он своим выходом на поле уже скольких очков лишил? Сейчас он точно лидер, посмотрим, что будет дальше, с большим отрывом», — сказал Владимир Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».