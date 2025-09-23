Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров оценил ранние замены «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Владимир Быстров оценил ранние замены «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мыслями о ранних заменах тренерского штаба красно-белых в прошедшем матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Первые две замены были сделаны на 37-й минуте первого тайма.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Тренер так и должен делать — сразу менять игру заменами, а не ждать 60-й минуты. Оставь Станкович этот же состав до конца первого тайма, «Спартак» играл бы точно так же, «Крылья» бы вытерпели, подстроились к этому футболу и потом уже изменить что-то в игре было бы сложнее», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

На 37-й минуте на скамейку запасных отправились фланговые защитники Олег Рябчук и Даниил Денисов. Вместо них вышли Пабло Солари и Игорь Дмитриев. Сразу после перерыва, ещё до стартового свистка второго тайма, «Спартак» провёл ещё две замены: Роман Зобнин и Манфред Угальде вышли на поле вместо Кристофера Мартинса и Ливая Гарсии.

Материалы по теме
Тур РПЛ решили замены. Но какие разные истории у «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
Тур РПЛ решили замены. Но какие разные истории у «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android