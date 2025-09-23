Владимир Быстров оценил ранние замены «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мыслями о ранних заменах тренерского штаба красно-белых в прошедшем матче 9-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Первые две замены были сделаны на 37-й минуте первого тайма.

«Тренер так и должен делать — сразу менять игру заменами, а не ждать 60-й минуты. Оставь Станкович этот же состав до конца первого тайма, «Спартак» играл бы точно так же, «Крылья» бы вытерпели, подстроились к этому футболу и потом уже изменить что-то в игре было бы сложнее», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

На 37-й минуте на скамейку запасных отправились фланговые защитники Олег Рябчук и Даниил Денисов. Вместо них вышли Пабло Солари и Игорь Дмитриев. Сразу после перерыва, ещё до стартового свистка второго тайма, «Спартак» провёл ещё две замены: Роман Зобнин и Манфред Угальде вышли на поле вместо Кристофера Мартинса и Ливая Гарсии.