Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аленичев — о старте сезона РПЛ: расстроил «Спартак», ставлю 5%, что станет чемпионом

Аленичев — о старте сезона РПЛ: расстроил «Спартак», ставлю 5%, что станет чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что его расстроили выступления красно-белых в начале этого сезона Мир Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

— Старт РПЛ. Что расстроило, что порадовало?
— Расстроил «Спартак», наш любимый клуб. Удивили слабые старты от «Динамо» и «Зенита» в плохом смысле. В хорошем плане удивили «Локомотив», «Балтика». «Краснодар» в этом году доказывает, что прошлая победа в чемпионате была не случайной.

Как я уже сказал, что «Спартак» вряд ли, ставлю 5% из 100, что «Спартак» станет чемпионом. Но не сбрасывал бы со счетов «Зенит», что именно эта команда составит конкуренцию «Краснодару», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Материалы по теме
«Должно произойти какое-то чудо». Аленичев — о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android