Аленичев — о старте сезона РПЛ: расстроил «Спартак», ставлю 5%, что станет чемпионом

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что его расстроили выступления красно-белых в начале этого сезона Мир Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

— Старт РПЛ. Что расстроило, что порадовало?

— Расстроил «Спартак», наш любимый клуб. Удивили слабые старты от «Динамо» и «Зенита» в плохом смысле. В хорошем плане удивили «Локомотив», «Балтика». «Краснодар» в этом году доказывает, что прошлая победа в чемпионате была не случайной.

Как я уже сказал, что «Спартак» вряд ли, ставлю 5% из 100, что «Спартак» станет чемпионом. Но не сбрасывал бы со счетов «Зенит», что именно эта команда составит конкуренцию «Краснодару», — приводит слова Аленичева ТАСС.