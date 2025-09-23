Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Полузащитник Маттео Политано продлил контракт с «Наполи»

Полузащитник Маттео Политано подписал новое соглашение с «Наполи». Об этом сообщает официальный сайт партенопейцев.

Срок действия нового трудового договора игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Политано является воспитанником «Ромы», на взрослом уровне он также защищал цвета этой команды. Помимо этого, игрок ранее выступал за «Пескару», «Сассуоло», «Интер» и другие команды. В «Наполи» хавбек пришёл в 2020 году в рамках аренды из «Интера», в 2021-м он подписал с этой командой полноценный контракт.

В 39 матчах прошлого клубного сезона Политано забил три гола и отдал пять голевых передач. В пяти матчах нынешнего сезона на счету Маттео одна голевая передача.

