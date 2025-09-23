Губерниев: если Глушенков обиделся, значит, воспринимает Аршавина как близкого человека
Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на недовольство полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова тем фактом, что его не признали лучшим футболистом матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Андрей Сергеевич у нас уже отвечает за официальное признание лучшего игрока? Рад за Аршавина. А Глушенков… Понимаете, обижаются на близких. Значит, если он обиделся, то воспринимает Аршавина как человека очень близкого и способного обидеть. Только и всего.
Глушенков — хороший футболист, провёл хороший матч, оригинально отвечал на вопросы. Пожелаем ему всяческих удач и быть более толстокожим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Комментарии
