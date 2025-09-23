Губерниев: если Глушенков обиделся, значит, воспринимает Аршавина как близкого человека

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на недовольство полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова тем фактом, что его не признали лучшим футболистом матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

«Андрей Сергеевич у нас уже отвечает за официальное признание лучшего игрока? Рад за Аршавина. А Глушенков… Понимаете, обижаются на близких. Значит, если он обиделся, то воспринимает Аршавина как человека очень близкого и способного обидеть. Только и всего.

Глушенков — хороший футболист, провёл хороший матч, оригинально отвечал на вопросы. Пожелаем ему всяческих удач и быть более толстокожим», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.