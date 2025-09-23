«Да вообще пофиг». Быстров — о поведении Глушенкова в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров отреагировал на недовольство полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова тем фактом, что его не признали лучшим футболистом матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Максим забил гол и отдал результативную передачу. «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

«Настроение Глушенкова? Ничего нового. Он с первой минуты матча с “Краснодаром” показал, что чем-то недоволен. Если это не мешает показывать результат на поле, да вообще пофиг, радуется он голам или нет. Он приносит пользу, и главный тренер видит в первую очередь это», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».