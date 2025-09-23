Владимир Быстров назвал лучшего игрока матча «Краснодар» — «Зенит»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров назвал лучшего игрока матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В составе «Зенита» по голу и результативной передаче сделали сразу два игрока — Луис Энрике и Максим Глушенков.

«Я считаю, что лучший игрок матча — Глушенков, а не Луис Энрике. Я всегда за своих», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Напомним, телеэксперты выбрали лучшим игроком матча Луиса Энрике. В послематчевом интервью Максим Глушенков продемонстрировал обиду из-за этого решения.