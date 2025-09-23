Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров назвал лучшего игрока матча «Краснодар» — «Зенит»

Владимир Быстров назвал лучшего игрока матча «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров назвал лучшего игрока матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В составе «Зенита» по голу и результативной передаче сделали сразу два игрока — Луис Энрике и Максим Глушенков.

«Я считаю, что лучший игрок матча — Глушенков, а не Луис Энрике. Я всегда за своих», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Напомним, телеэксперты выбрали лучшим игроком матча Луиса Энрике. В послематчевом интервью Максим Глушенков продемонстрировал обиду из-за этого решения.

Материалы по теме
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android