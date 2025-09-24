Скидки
Главная Футбол Новости

Ницца — Рома: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ницца» — «Рома»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ницца» (Франция) и «Рома» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Ницца» — «Рома» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Не начался
Рома
Рим, Италия
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
