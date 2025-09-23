Быстров: «Зенит» в Краснодаре играл вдесятером без нападающего, Семак попадает под лимит
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался по итогам центрального матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
«Мне было бы интереснее смотреть за чемпионской гонкой, если бы отставание «Зенита» от «Краснодара» стало девять очков, потому что, может быть, какие-то перестановки в «Зените» произошли. Может быть, хоть раз сыграли бы 11 на 11.
Они сейчас в «Краснодаре» играли вдесятером без нападающего в тяжелейшем матче. Опять Семак попадает под лимит, начинается дёргание футболистов, и ему ничего не остаётся, как ставить Соболева в состав», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
