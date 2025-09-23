Защитник «Динамо» Осипенко стал лучшим игроком 9-го тура РПЛ по количеству подборов

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по 9-му туру Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Объявлены лучшие футболисты тура в разных статистических компонентах.

Так, защитник «Динамо» Максим Осипенко стал лидером по количеству подборов (14). Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин совершил больше всех перехватов (20). Игрок «Ахмата» Максим Сидоров — лучший по количеству выигранных единоборств (19).

Напомним, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по итогам девяти туров «Краснодар». На втором месте идёт московский ПФК ЦСКА. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика».