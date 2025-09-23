Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Осипенко стал лучшим игроком 9-го тура РПЛ по количеству подборов

Защитник «Динамо» Осипенко стал лучшим игроком 9-го тура РПЛ по количеству подборов
Комментарии

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по 9-му туру Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Объявлены лучшие футболисты тура в разных статистических компонентах.

Так, защитник «Динамо» Максим Осипенко стал лидером по количеству подборов (14). Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин совершил больше всех перехватов (20). Игрок «Ахмата» Максим Сидоров — лучший по количеству выигранных единоборств (19).

Напомним, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по итогам девяти туров «Краснодар». На втором месте идёт московский ПФК ЦСКА. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика».

Материалы по теме
«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось
Видео
«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android