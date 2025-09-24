Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бетис» — «Ноттингем Форест»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бетис» (Испания) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Материалы по теме Официально Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2026

Какие карточки есть в футболе: