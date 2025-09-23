Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Звонил ему, чтобы понять, помнит ли он об утренней тренировке». Юмтити — о Дембеле

«Звонил ему, чтобы понять, помнит ли он об утренней тренировке». Юмтити — о Дембеле
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити поделился некоторыми подробностями об игре своего друга, нападающего Усмана Дембеле, за каталонский клуб. Ранее эти футболисты вместе выступали за сине-гранатовых, Юмтити в сентябре этого года завершил карьеру из-за травм, Дембеле сейчас выступает за «ПСЖ», по итогам прошлого сезона он выиграл «Золотой мяч».

«Болел за тебя, очень рад видеть, как далеко ты смог пройти! Но знаем, случались опоздания, в этом вопросе у тебя не было строгости (улыбается).

[Иногда] мне приходилось звонить ему с утра, чтобы понять, проснулся ли он уже и помнит ли об утренней тренировке. Усман был беспечным как на поле, так и за его пределами.

Усман — хороший парень, однако он не осознавал, что находится в «Барселоне». Как будто он просто ездил играть где-то в соседнем городе. В этом Усман весь», — сказал Юмтити в интервью для DAZN.

Материалы по теме
Фото
Усман Дембеле расплакался на награждении. Лучшие кадры церемонии вручения «Золотого мяча»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android