«Звонил ему, чтобы понять, помнит ли он об утренней тренировке». Юмтити — о Дембеле

Бывший защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити поделился некоторыми подробностями об игре своего друга, нападающего Усмана Дембеле, за каталонский клуб. Ранее эти футболисты вместе выступали за сине-гранатовых, Юмтити в сентябре этого года завершил карьеру из-за травм, Дембеле сейчас выступает за «ПСЖ», по итогам прошлого сезона он выиграл «Золотой мяч».

«Болел за тебя, очень рад видеть, как далеко ты смог пройти! Но знаем, случались опоздания, в этом вопросе у тебя не было строгости (улыбается).

[Иногда] мне приходилось звонить ему с утра, чтобы понять, проснулся ли он уже и помнит ли об утренней тренировке. Усман был беспечным как на поле, так и за его пределами.

Усман — хороший парень, однако он не осознавал, что находится в «Барселоне». Как будто он просто ездил играть где-то в соседнем городе. В этом Усман весь», — сказал Юмтити в интервью для DAZN.