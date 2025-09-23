Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков заявил, что Алексей Батраков вырос до уровня заграничного чемпионата

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что хавбек железнодорожников Алексей Батраков готов к выступлениям в заграничных чемпионатах.

«Думаю, Батраков уже вырос [до уровня заграничного чемпионата]. Однако нужно смотреть, в какой лиге он будет играть. Физически он небольшого роста, но видно, что парень с головой. Сравнивать Батракова с Захаряном не стоит. Это разные футболисты», — приводит слова Глушакова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний Батраков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, где забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

