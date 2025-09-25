«Астон Вилла» — «Болонья»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахдуд. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Болонья: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Астон Вилла» (Англия) и «Болонья» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Астон Вилла» — «Болонья» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
В минувшем сезоне «Астон Вилла» выступала в Лиге чемпионов, где бирмингемский клуб дошёл до стадии четвертьфинала. «Болонья» также играла в Лиге чемпионов, но покинула турнир после общего этапа.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
