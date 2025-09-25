«Астон Вилла» — «Болонья»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Астон Вилла» (Англия) и «Болонья» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
В минувшем сезоне «Астон Вилла» выступала в Лиге чемпионов, где бирмингемский клуб дошёл до стадии четвертьфинала. «Болонья» также играла в Лиге чемпионов, но покинула турнир после общего этапа.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: