Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кураньи поделился мнением о перспективах Карпина в «Динамо»

Кураньи поделился мнением о перспективах Карпина в «Динамо»
Комментарии

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых. Он считает, что специалисту нужно дать время на адаптацию.

«Сможет ли Карпин привести «Динамо» к чемпионству? Не знаю, пока трудно сказать. Да, начало у «Динамо» не лучшее, но мне кажется, Карпину нужно дать время. Много изменений в команде, много новых игроков. Ему нужно время, чтобы показать свой тренерский уровень. Уверен, он ещё сделает это», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками. Карпин возглавил команду летом.

Материалы по теме
«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось
Видео
«Динамо» и «Оренбург» выдали худший тайм сезона. Но после дикого «привоза» всё изменилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android