Кураньи поделился мнением о перспективах Карпина в «Динамо»

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых. Он считает, что специалисту нужно дать время на адаптацию.

«Сможет ли Карпин привести «Динамо» к чемпионству? Не знаю, пока трудно сказать. Да, начало у «Динамо» не лучшее, но мне кажется, Карпину нужно дать время. Много изменений в команде, много новых игроков. Ему нужно время, чтобы показать свой тренерский уровень. Уверен, он ещё сделает это», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками. Карпин возглавил команду летом.