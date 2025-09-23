Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Зачем им вообще тренер?» Быстров — о «Спартаке» без Станковича

«Зачем им вообще тренер?» Быстров — о «Спартаке» без Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров предположил, как красно-белые могут выступить в период дисквалификации главного тренера Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был отстранён на один месяц за оскорбления в адрес судьи матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» Егора Егорова.

«Команда за ближайшие пять матчей без Станковича может разогнаться, набрать ход, но может и упасть. Им осталось определиться с составом и схемой, и они даже без тренера попрут. Зачем им вообще тренер?» — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

