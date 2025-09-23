Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нино: «Зенит» совершенно точно вернулся в борьбу за титул РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Нино высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

— Очень хорошая игра и очень важная победа. Брать три очка в Краснодаре всегда непросто. Да и вообще играть против «Краснодара». Считаю, что наша команда показала характер. Очень рад этой победе!

— Насколько она важна с турнирной и эмоциональной точек зрения?
— Безусловно, она придаст команде дополнительную мотивацию. Не говорю уже о том, что это очень важные три очка. Мы стали несколько ближе к первому месту. И совершенно точно вернулись в борьбу за титул.

— Много сил потратили при игре в обороне?
— Да. Но хочу отметить, что это четвёртый матч в чемпионате «на ноль». Для команды очень важно быть надёжными в обороне, — приводит слова Нино «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположилась «Балтика» (17), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (17).

