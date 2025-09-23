Скидки
Кузнецов — о «Золотом мяче»: больше нравились Витинья и Рафинья, чем Дембеле

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на итоги вручения «Золотого мяча». Напомним, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле выиграл награду. Второе место по итогам голосования занял испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Третьим стал португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Мне больше нравился Витинья и Рафинья. Думал, что кто-то из них получит. Дембеле много травмировался, играл ярко, но не постоянно и нестабильно. Больше нравился Витинья, который выиграл много трофеев в этом году и был основной движущей силой «ПСЖ». У каждого своё мнение и свой вкус», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

