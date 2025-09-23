«БроукБойз» — «Сокол»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 23 сентября, состоится матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся медийный клуб «БроукБойз» и саратовский «Сокол». Игра пройдёт на стадионе «Зоркий» в Красногорске (номинальное домашнее поле медиакоманды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, в прошлом раунде Кубка «БроукБойз» обыграл «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари. Оба нападающих с большой долей вероятности сыграют за «Броуков» и в матче с «Соколом».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.