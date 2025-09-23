Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вмешалась политика». Игрок «Пари НН» Коледин рассказал о срыве трансфера в «Риеку»

«Вмешалась политика». Игрок «Пари НН» Коледин рассказал о срыве трансфера в «Риеку»
Комментарии

20-летний крайний защитник «Пари НН» Юрий Коледин рассказал о срыве своего перехода в хорватскую «Риеку».

— Тобой интересовались «Риека» и ЦСКА. Почему не получилось перейти в один из этих клубов в трансферное окно?
— В СМИ всё писали, и это было правдой. С «Риекой» не сложилось, потому что клуб начали покупать люди из США. Вмешалась политика. Насчёт ЦСКА не знаю подробностей, — приводит слова Коледина «Матч ТВ».

Коледин является воспитанником петербуржского «Зенита». Позднее он играл за «Звезду», «Спартак-2», московское «Торпедо» и «Сатурн». Также Юрий провёл четыре матча в составе молодёжной сборной России, отдав одну результативную передачу. Привлекался к встречам за команды сборной России U18 и U19.

Материалы по теме
«Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке». Тренер «Пари НН» — после матча с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android