«Барселона» близка к продлению контракта с Френки де Йонгом — Mundo Deportivo

Комментарии

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, переговоры между клубом и представителями игрока продвигаются в позитивном ключе, каталонцы предлагают хавбеку продление трудового договора на три года, самого футболиста условия соглашения устраивают. Руководство сине-гранатовых и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик считают де Йонга важной частью клубного проекта.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

