Быстров: если бы «Спартак» «Крыльям» проиграл, Станкович отправился бы с чемоданами домой
Бывший российский футболист Владимир Быстров полагает, что в случае поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» в матче 9-го тура Мир РПЛ главный тренер красно-белых Деян Станкович был бы отправлен в отставку. Прошедшая 21 сентября встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«Станкович разбирается в футболе лучше сверху, чем снизу. У него был недельный цикл, чтобы выбрать нормальных футболистов на первый тайм, которые бы вышли и с самого начала стали обыгрывать «Крылья». Но нет, он выпустит кое-кого, а потом начинает исправлять ошибочки.
Если бы они «Крыльям» проиграли, Станкович прямо сверху со стадиона отправился бы с чемоданами домой», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
