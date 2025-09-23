Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: если бы «Спартак» «Крыльям» проиграл, Станкович отправился бы с чемоданами домой

Быстров: если бы «Спартак» «Крыльям» проиграл, Станкович отправился бы с чемоданами домой
Комментарии

Бывший российский футболист Владимир Быстров полагает, что в случае поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» в матче 9-го тура Мир РПЛ главный тренер красно-белых Деян Станкович был бы отправлен в отставку. Прошедшая 21 сентября встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Станкович разбирается в футболе лучше сверху, чем снизу. У него был недельный цикл, чтобы выбрать нормальных футболистов на первый тайм, которые бы вышли и с самого начала стали обыгрывать «Крылья». Но нет, он выпустит кое-кого, а потом начинает исправлять ошибочки.

Если бы они «Крыльям» проиграли, Станкович прямо сверху со стадиона отправился бы с чемоданами домой», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Материалы по теме
«Нахрен нужен такой нападающий?!» Быстров — о Соболеве в матче «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android