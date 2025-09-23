Быстров: если бы «Спартак» «Крыльям» проиграл, Станкович отправился бы с чемоданами домой

Бывший российский футболист Владимир Быстров полагает, что в случае поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» в матче 9-го тура Мир РПЛ главный тренер красно-белых Деян Станкович был бы отправлен в отставку. Прошедшая 21 сентября встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

«Станкович разбирается в футболе лучше сверху, чем снизу. У него был недельный цикл, чтобы выбрать нормальных футболистов на первый тайм, которые бы вышли и с самого начала стали обыгрывать «Крылья». Но нет, он выпустит кое-кого, а потом начинает исправлять ошибочки.

Если бы они «Крыльям» проиграли, Станкович прямо сверху со стадиона отправился бы с чемоданами домой», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».